    date_range 19 Sept 2025 8:52 AM IST
    date_range 19 Sept 2025 8:52 AM IST

    എം.എം.എ ബൊമ്മനഹള്ളി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു

    എം.എം.എ ബൊമ്മനഹള്ളി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു
    അഷ്‌കർ വി.വി തോട്ടട പ്രസിഡന്റ്), നസീർ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി)

    ബംഗളൂരു: എം.എം.എ ബൊമ്മനഹള്ളി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു. ടിക്ക കബാബ് പാർട്ടി ഹാളിൽ ചേർന്ന ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ എം.എം.എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ഉസ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.സി. സിറാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    കെ.എച്ച് ഫാറൂഖ്, പി.എം. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഹാജി, ശംസുദ്ദീൻ കൂടാളി, പി. നസീർ, അബ്ദുസമദ് മൗലവി, മുസ്തഫ ഹുദവി കാലടി, കെ.കെ. സലീം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സി.കെ. നൗഷാദ് സ്വാഗതവും വി.വി. അഷ്‌കർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    ഭാരവാഹികൾ: അഷ്‌കർ വി.വി തോട്ടട (പ്രസി), സി.എച്ച് ഷാജൽ, മുൻഫീർ, പി. സത്താർ, കെ.കെ. റസാഖ്, എം.കെ. മുഹമ്മദലി (വൈസ്. പ്രസി), പി. നസീർ ( ജന. സെക്ര.), അബ്ദുസ്സമദ് മൗലവി മാണിയൂർ (വർക്കിങ് സെക്ര.), വി. റഫീഖ്, ലത്തീഫ് പൊയനാട്, യാക്കൂബ് സിംഗസാന്ദ്ര, മുഹമ്മദ്‌ ഷാഫി, മുഹമ്മദ് റഫാത്ത് (ജോ. സെക്ര.), ടി.സി. സലാഹുദ്ദീൻ (ട്രഷ.), സി.കെ. നൗഷാദ്, കെ.കെ സലീം, അശ്റഫ് ഉദയ (ഉപദേശക സമിതി).

    News Summary - MMA Bommanahalli Branch Committee formed
