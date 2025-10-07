Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Oct 2025 9:56 AM IST
    എം.എം ഹിൽസ് കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്ര പദ്ധതി, പ്ര​തി​ഷേ​ധവുമായി ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    ക​ടു​വ​യെ കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    എം.എം ഹിൽസ് കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്ര പദ്ധതി, പ്ര​തി​ഷേ​ധവുമായി ക​ർ​ഷ​ക​ർ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ലെ മ​ഹാ​ദേ​ശ്വ​ര വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​തം ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഹ​നൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യ റൈ​ത്ത സം​ഘി​ന്റെ(​കെ.​ആ​ർ.​ആ​ർ.​എ​സ്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. രാം ​പു​ര​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​റി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ, വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്തി​ടെ മ​ലെ മ​ഹാ​ദേ​ശ്വ​ര വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​ടു​വ​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    മാ​ലെ മ​ഹാ​ദേ​ശ്വ​ര വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ ക​ടു​വ​യെ കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റിലായിരുന്നു. സി.​എ. പ​ച്ചേ​മ​ല്ലു(40), വി. ​ഗ​ണേ​ഷ് (39), കെ. ​ശം​ഭു (38) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. മൂ​വ​രെ​യും ഹ​നൂ​ർ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കാ​വ്യ​ശ്രീ അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ന​ൽ​കി.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ ​പ്രതികൾ വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ

    പ​ച്ചെ​തൊ​ഡി​ക്ക് സ​മീ​പം ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ ക​ടു​വ​യെ വി​ഷം കൊ​ടു​ത്തു​കൊ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ഗോ​വി​ന്ദ് ഗൗ​ഡ​ക്ക് കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി വി​ട്ട​യ​ച്ചു. നാ​ലു പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

