Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസ്പീ​ക്ക​ർ ഖാ​ദ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 8:41 AM IST

    സ്പീ​ക്ക​ർ ഖാ​ദ​ർ പ​ദ​വി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് ക​ള​യ​രു​ത് -കാ​മ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പീ​ക്ക​ർ ഖാ​ദ​ർ പ​ദ​വി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് ക​ള​യ​രു​ത് -കാ​മ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ
    cancel
    camera_alt

    എം.​എ​ൽ.​എ വേ​ദ​വ്യാ​സ് കാ​മ​ത്ത് 

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ വേ​ദ​വ്യാ​സ് കാ​മ​ത്ത് നി​യ​മ​സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​റി​നെ​തി​രെ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത്. ഖാ​ദ​ർ ത​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​ദ​വി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​യെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കാ​മ​ത്ത് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സ്പീ​ക്ക​ർ ഖാ​ദ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു. സ്പീ​ക്ക​റാ​കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ക്കു​ക​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഖാ​ദ​ർ ത​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സ് താ​ഴ്ത്തി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 75 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഒ​രു സ്പീ​ക്ക​റും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പെ​രു​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. കോ​ളി​വാ​ഡ, ബൊ​പ്പ​യ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്പീ​ക്ക​ർ​മാ​ർ ക​സേ​ര​യു​ടെ ബ​ഹു​മാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ഖാ​ദ​ർ ചെ​ങ്ക​ല്ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സെ​ൻ​സ​സ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് അ​നു​ചി​ത​മാ​ണെന്നും എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bangalore NewsLatest News
    News Summary - MLA Vedavyas Kamath levels serious allegations against Assembly Speaker U.T. Khader
    Similar News
    Next Story
    X