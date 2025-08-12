Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:44 AM IST

    മൃ​ത​ദേ​ഹാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റ​ണം -കോ​ൺ. എം.​എ​ൽ.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    Belur Gopalakrishna MLA
    cancel
    camera_alt

    ബേ​ലൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ എം.​എ​ൽ.​എ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ബേ​ലൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച അ​ജ്ഞാ​ത വ്യ​ക്തി​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നോ അ​തി​ലെ ആ​ദ​ര​ണീ​യ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കോ ഒ​രു ദോ​ഷ​വും വ​രു​ത്താ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. എ​വി​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, അ​ജ്ഞാ​ത​നാ​യ വ്യ​ക്തി​യെ വെ​റു​തെ വി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല, അ​വ​നെ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റ​ണം’’ -ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്ത് കു​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബ​ലാ​ത്സം​ഗ, കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​കേ​സി​ൽ മ​റ്റൊ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MLABengaluru NewsDharmasthala Murder
    News Summary - MLA Belur Gopalakrishna about dharmasthala murder case
    Similar News
    Next Story
    X