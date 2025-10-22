Begin typing your search above and press return to search.
    22 Oct 2025 9:03 AM IST
    22 Oct 2025 9:03 AM IST

    ജ​നം ത​ള​ർ​ന്നു​വീ​ണ സം​ഭ​വം: ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ച്ച് എം.​എ​ൽ.​എ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ത്തൂ​ർ കൊ​മ്പെ​ട്ടു മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന അ​ശോ​ക ജ​ന​മ​ന ദീ​പാ​വ​ലി വ​സ്ത്ര​വി​ത​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ത​ള​ർ​ന്നു​വീ​ണ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ റൈ ​എം.​എ​ൽ.​എ. ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് പെ​ട്ടെ​ന്നു​ണ്ടാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. അ​സ്വ​സ്ഥ​ത അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ട​ൻ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും പെ​ട്ട് 13 പേ​രാ​ണ് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ​ത്. യോ​ഗി​ത (20), സ​ഭ മാ​ധ​വ് (20), ആ​മീ​ന പാ​ത്ര​ക്കോ​ടി (56), നേ​ത്രാ​വ​തി ഇ​ർ​ഡെ (37), ലീ​ലാ​വ​തി ക​ദ​ബ (50), വാ​സ​ന്തി ബ​ൽ​നാ​ട് (53), കു​സു​മ (62), ര​ത്‌​ന​വ​തി പെ​രി​ഗേ​രി (67), അ​ഫീ​ല പാ​ത്ര​കൊ​ടി​ഹ (20), സ്‌​പീ​ല പാ​ത്ര​കൊ​ടി​ഹ (20) എ​ന്നി​വ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

