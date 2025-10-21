Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎം.​കെ. സാ​നു...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:16 AM IST

    എം.​കെ. സാ​നു അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​കെ. സാ​നു അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​വും
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​ഫ. എം.​കെ. സാ​നു​വി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്നു. 26ന് ​രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​വി​ജ​ന​പു​ര​യി​ലു​ള്ള ജൂ​ബി​ലി സ്കൂ​ളി​ൽ (കെ.​ആ​ർ. പു​ര റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് പി​ൻ​വ​ശം) ന​ട​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ നി​രൂ​പ​ക​ൻ ഡോ. ​കെ.​വി. സ​ജീ​വ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ‘സാ​ഹി​ത്യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി, ബി.​എ​സ്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ടി.​പി. വി​നോ​ദ്, എ​സ്. ന​വീ​ൻ, കെ.​ടി. ബ്രി​ജി, ര​മ പ്ര​സ​ന്ന പി​ഷാ​ര​ടി, ബി​ന്ദു സ​ജി​വ്, അ​ർ​ച്ച​ന സു​നി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​വി​ത ചൊ​ല്ലാ​ൻ അ​വ​സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഫോ​ൺ: 9008273313.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - M.K. Sanu Memorial and Literary Symposium
    Similar News
    Next Story
    X