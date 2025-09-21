Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:47 AM IST

    കാ​ണാ​താ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    namesh poojari
    ന​മേ​ഷ് പൂ​ജാ​രി

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഹെ​മ്മാ​ഡി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജ് ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ പി.​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഹെ​മ്മാ​ഡി സ​ന്തോ​ഷ് ന​ഗ​റി​ലെ ല​വേ​ഷ് പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ന​മേ​ഷ് പൂ​ജാ​രി​യെ (17) ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കോ​ള​ജ് വി​ട്ട് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​തെ ന​മേ​ഷി​നെ കാ​ണാ​താ​യി​രു​ന്നു. ഈ​യി​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ ഐ​ഫോ​ൺ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു, അ​ത് വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ബൈ​ക്ക് മാ​ത്രം എ​ടു​ത്തു. വാ​ഹ​ന​വും കോ​ള​ജ് ബാ​ഗും പി​ന്നീ​ട് ക​ന്ന​ട​കു​ദ്രു ന​ദീ​തീ​ര​ത്ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ന​മേ​ഷി​ന്റെ കു​ടും​ബം കു​ന്താ​പു​രം ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് തീ​വ്ര​മാ​യ തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ​സ് സം​ഘ​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക നീ​ന്ത​ൽ​ക്കാ​ര​നാ​യ ദി​നേ​ശ് ഖാ​ർ​വി​യും മ​റ്റ് താ​മ​സ​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ന്ന​ട​കു​ദ്രു ന​ദി​യി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഗം​ഗോ​ള്ളി​യി​ലെ ഡാ​കു​ഹി​ത്‌​ലു ന​ദി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ന​മേ​ഷി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം അ​ജ്ഞാ​ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

