കാണാതായ എൻജിനീയറെ മുംബൈയിൽ കണ്ടെത്തി

കാണാതായ എൻജിനീയറെ മുംബൈയിൽ കണ്ടെത്തിtext_fields
ബംഗളൂരു: പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മരണക്കുറിപ്പ് എഴുതിവെച്ച ശേഷം കാണാതായ കർണാടക റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡിലെ (കെആർഐഡിഎൽ) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പർവേസ് ധാർവാഡിനെ 40 ദിവസത്തിന് ശേഷം മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടെത്തി.
ഗഡാഗ് പൊലീസ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തി ഗഡാഗിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ഔപചാരിക ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷം, ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പൊലീസ് അനുവദിച്ചു. പിന്നീട് ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും കാണാൻ ഹാവേരിയിലെ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി.സർക്കാർ പണം നൽകാത്ത കരാറുകാർ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കുറിപ്പ് എഴുതിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 13 ന് പർവേസിനെ കാണാതായി.
ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ രൂപവത്കരിച്ചിരുന്നു. പർവേസിനെ കാണാതായ സമയത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിരവധി ദർഗകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.പർവേസ് ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിലേക്ക് പോയി. ഭോപ്പാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി കാമറകളിൽ ഇയാളുടെ നീക്കങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ ഉജ്ജൈനിലേക്ക് പോയി.
മഹാകാലേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിനും ഉജ്ജൈനിലെ ഷാഹി മസ്ജിദിനും സമീപം പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീർ ഷെരീഫ് ദർഗയിലെത്തി, പിന്നീട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മിരാജ് വഴി മുംബൈയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസല്ല, കാണാതായ വ്യക്തിയുടെ കേസായതിനാൽ പർവേസിനെ ഔദ്യോഗികമായി അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ അനുവദിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.