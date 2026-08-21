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    Metro
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 7:47 AM IST

    മ​ന്ത്രി ബി.​നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​യെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണം;​ സ​ഭ​ക​ളി​ലും പു​റ​ത്തും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

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    മ​ന്ത്രി ബി.​നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​യെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണം;​ സ​ഭ​ക​ളി​ലും പു​റ​ത്തും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
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    പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​യ​ർ​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രി ബി.​നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​യെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ട് നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലും പു​റ​ത്തുംബി.​ജെ.​പി പ്ര​തി​ഷേ​ധം.​ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ഹ​ർ​ഷി വാ​ൽ​മീ​കി പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രു​ടെ 89.63 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന നാ​ഗേ​ന്ദ്ര ഡി.​കെ.​ശി​വ​കു​മാ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്എ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​ക്ക് ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഇ​രു​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു കോ​ട​തി​യും ബെ​ല്ലാ​രി എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ശി​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 2024-ൽ ​ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​ക്ക് സി.​ഐ.​ഡി ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്.

    2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഇ​ഡി കേ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​ക്ക് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.​ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സ​ഭ സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​ര​മേ​ശ്വ​ര ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​യെ രാ​ജി​വെ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ അ​ശോ​ക പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​ജെ​പി, ജെ​ഡി(​എ​സ്) അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​യെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു. നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് യ​തീ​ന്ദ്ര ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ല്ലാ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.​

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    TAGS:KarnatakaValmiki Corporation ScamB. Nagendra
    News Summary - Minister B. Nagendra should be dismissed
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