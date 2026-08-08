Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമന്ത്രി അജയ് ധരം സിങ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 6:35 AM IST

    മന്ത്രി അജയ് ധരം സിങ് വരൾച്ച ബാധിത മേഖല സന്ദർശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കർഷകരുടെ സങ്കടംപെയ്തിറങ്ങി
    മന്ത്രി അജയ് ധരം സിങ് വരൾച്ച ബാധിത മേഖല സന്ദർശിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മ​ന്ത്രി ഡോ.​അ​ജ​യ് ധ​രം സി​ങ് വ​ര​ൾ​ച്ച ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    ബംഗളൂരു: വരൾച്ച സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും മഴക്കുറവിന്റെയും വിളനാശത്തിന്റെയും ആഘാതം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി മന്ത്രി ഡോ. അജയ് ധരം സിങ് വെള്ളിയാഴ്ച റായ്ച്ചൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി. റായ്ച്ചൂർ നഗര നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള യക്ലാസ്പൂരിലെ സർവേ നമ്പർ 179, 180 ലെ കാർഷിക മേഖലകളാണ് മന്ത്രി ആദ്യം സന്ദർശിച്ചത്. ജലക്ഷാമം ബാധിച്ച പരുത്തി, തുവര വിളകൾ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു.

    മഴയുടെയും ജലസേചനത്തിന്റെയും അഭാവം വിളകളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിച്ചുവെന്നും വിതക്കുന്നതിന് വൻതോതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച വിളവ് ലഭിച്ചില്ലെന്നും കർഷകർ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. മഴയുടെ അപര്യാപ്തതയും ജലക്ഷാമവും കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിളകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ചു, മഴയുടെ രീതികളും വിളകളുടെ അവസ്ഥയും ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. തുടർന്ന് ദുരിതാശ്വാസ നടപടികളിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും.

    കർഷകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് സാത്ത് മൈലിനടുത്തുള്ള ബിലിഹുണസിഹൽ ഹദിലെ സർവേ നമ്പർ 30(1) ലെ കൃഷിഭൂമി സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി, അവിടെ പരുത്തി വിളകൾ പരിശോധിക്കുകയും മാധ്യമങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർണാടകയിലുടനീളമുള്ള ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും തദ്ദേശ നിയമസഭാംഗങ്ങളും സംയുക്തമായി വിളനാശവും കർഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    റായ്ച്ചൂർ സിറ്റി എം.എൽ.എ ഡോ. ശിവരാജ് എസ്. പാട്ടീൽ, റായ്ച്ചൂർ റൂറൽ എം.എൽ.എ ബസനഗൗഡ ദദ്ദാൽ, എം.എൽ.സി എ. വസന്ത് കുമാർ, റായ്ച്ചൂർ ജില്ല കലക്ടർ പൂവിത എസ്., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സി.ഇ.ഒ ഈശ്വർ കുമാർ കാണ്ടു, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അരുണാങ്ഷു ഗിരി, റായ്ച്ചൂർ സിറ്റി കോർപറേഷൻ കമ്മിഷണർ സുബിൻ മൊഹപത്ര, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ഹംപിൽ സുരേഷ് വർജൻ എന്നിവർ മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:droughtMinistervisitedaffectedregion
    News Summary - മന്ത്രി അജയ് ധരം സിങ് വരൾച്ച ബാധിത മേഖല സന്ദർശിച്ചു
    Similar News
    Next Story
    X