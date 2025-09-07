Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമീ​ലാ​ദ് റാ​ലി...
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 7:35 AM IST

    മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Milad Rally Organized
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ബ​ദ​രി​യ്യ യ​ശ്വ​ന്ത​പു​ര​വും മാ​രി​ബ് ട്ര​സ്റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ബ​ദ​രി​യ്യ യ​ശ്വ​ന്ത​പു​ര​വും മാ​രി​ബ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് യ​ശ്വ​ന്ത്പു​രം കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് മ​സ്ജി​ദി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച റാ​ലി​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. മ​ഹ​ല്ല് ഖ​ത്തീ​ബ് ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​എം.​എ​ഫ് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ജി​ല്ല അ​ഡ്ഹോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മ​ദ്റ​സ മ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫൈ​സ​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി, റി​യാ​സ്, മ​ഹ​മൂ​ദ് വി.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ റാ​ഷി​ദ്‌ വാ​ഫി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഹ​ല്ല് നി​വാ​സി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഇ​ത​ര മ​ത​സ്ഥ​രാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും റാ​ലി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദ​ഫ്, ഫ്ല​വ​ർ ഷോ, ​ചി​ര​ട്ട​മു​ട്ട്, സ്കൗ​ട്ട് ടീം ​എ​ന്നി​വ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ക​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. നാ​ളെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Milad rallyBengaluruProphet's Day
    News Summary - Milad rally organized
    Similar News
    Next Story
    X