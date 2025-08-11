Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightയെ​​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:37 AM IST

    യെ​​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ മെ​ട്രോ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി; പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​വി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    യെ​​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ മെ​ട്രോ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി; പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​വി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു- ബെ​ള​ഗാ​വി വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്നു 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ​ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും മെ​ട്രോ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ന​മ്മ മെ​ട്രോ യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​വി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​വി റോ​ഡ് (റാ​ഗി​ഗു​ഡ്ഡ) സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് റാ​ഗി​ഗു​ഡ്ഡ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​രെ മെ​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട്, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യു​ട്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ഐ.​ഐ.​ഐ.​ടി) ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മെ​ട്രോ​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​മാ​യ ഓ​റ​ഞ്ച് ലൈ​നി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മോ​ദി ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗ​ഹ് ലോ​ട്ട്, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ മ​നോ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ ഖ​ട്ട​ർ, ശോ​ഭ ക​ര​ന്ദ്‍ലാ​ജെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പം ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മെ​ട്രോ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ർ​മി​ച്ച ആ​ർ.​വി റോ​ഡ് മു​ത​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി വ​രെ വ​രു​ന്ന 19 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പാ​ത​ക്കാ​യി 7160 കോ​ടി​യാ​ണ് ചെ​ല​വാ​യ​ത്. ഗ്രീ​ൻ ലൈ​നി​ലെ ആ​ർ.​വി റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് റാ​ഗി​ഗു​ഡ്ഡ, ജ​യ​ദേ​വ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, ബി.​ടി.​എം ലേ​ഔ​ട്ട്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ്, ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, ഹൊ​ങ്ങ​സാ​ന്ദ്ര, കു​ട്‍ലു​ഗേ​റ്റ്, സി​ങ്ങ​സാ​ന്ദ്ര, ഹൊ​സ റോ​ഡ്, ബ​ര​തീ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി, ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ കോ​ന​പ്പ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര, ഹു​സ്കൂ​ർ റോ​ഡ്, ബ​യോ​കോ​ൺ ഹെ​ബ്ബ​ഗൊ​ഡി, ഡെ​ൽ​റ്റ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ് ബൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ. സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​​ടെ ന​മ്മ മെ​ട്രോ പ​ർ​പ്ൾ ലൈ​ൻ, ഗ്രീ​ൻ ലൈ​ൻ, യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ എ​ന്നീ പാ​ത​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 96 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ർ​വി​സ് ല​ഭ്യ​മാ​കും. യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ലെ സ​ർ​വി​സ് ഹൊ​സു​ർ റോ​ഡ്, സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി ജ​ങ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്ര തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളു​രു ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ നാ​ലാ​മ​തൊ​രു ട്രെ​യി​ൻ​കൂ​ടി എ​ത്തും. 25 മി​നി​റ്റി​ന്റെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ഈ ​മൂ​ന്ന് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ സ​ർ​വി​സ് ല​ഭ്യ​മാ​വും. പി​ന്നീ​ട് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഇ​ട​വേ​ള 10 മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൂ​ന്ന് വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​കൂ​ടി നി​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു- ബെ​ള​ഗാ​വി റൂ​ട്ടി​ല​ട​ക്കം പു​തി​യ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം. ബം​ഗ​ളൂ​രു- ബെ​ള​ഗാ​വി വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​തി​ന്റെ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത മോ​ദി, ശ്രീ​മാ​താ വൈ​ഷ്‍ണോ​ദേ​വി ക​ത്ര- അ​മൃ​ത്സ​ർ വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത്, അ​ജ്നി- പു​ണെ വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് എ​ന്നി​വ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ൽ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വ​നി വൈ​ഷ്ണ​വ്, സ​ഹ​മ​ന്ത്രി വി. ​സോ​മ​ണ്ണ, ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബം​ഗ​ളൂ​രു -ബെ​ള​ഗാ​വി വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​തി​ന് യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ർ, തു​മ​കൂ​രു, ദാ​വ​ൻ​ക​രെ, ഹാ​വേ​രി, ഹു​ബ്ബ​ള്ളി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ്റ്റോ​പ്പു​ള്ള​ത്. എ​ട്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ​കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തും. വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ച​ട​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം ന​മ്മ മെ​ട്രോ യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ർ.​വി റോ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. റോ​ഡി​നി​രു​വ​ശ​ത്തും കാ​ത്തു​നി​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നീ​ങ്ങി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra Modimetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Metro starts running on Yellow Line; Prime Minister Narendra Modi inaugurates the service
    Similar News
    Next Story
    X