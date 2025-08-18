Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:36 AM IST

    മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​ത​യി​ൽ മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് ഇ​ന്ന് പ​തി​വി​ലും നേ​ര​ത്തേ

    Bengaluru Metro Yellow Line
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ലാ​വു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ) യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​തി​വി​ലും നേ​ര​ത്തേ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​ദ്യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ആ​ർ​വി റോ​ഡ്, ഡെ​ൽ​റ്റ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ബൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടും. ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 6.30ന് ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പ​തി​വ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും. നീ​ണ്ട അ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സം സു​ഗ​മ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം പ​ർ​പ്പി​ൾ, ഗ്രീ​ൻ ലൈ​നു​ക​ളി​ലെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 4.15 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Bengaluru NewsMetro Servicepublic transportMetro Yellow Line
    X