Madhyamam
    Metro
    date_range 28 Jan 2026 9:48 AM IST
    date_range 28 Jan 2026 9:48 AM IST

    മെ​ട്രോ സി​റ്റി ക്ല​ബ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം

    
    ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ സി​റ്റി ക്ല​ബി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളു​രു മെ​ട്രോ സി​റ്റി ക്ല​ബി​ന്‍റെ (ബി.​എം.​സി.​സി) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മേ​ജ​ർ സ​ന്ദീ​പ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്മൃ​തി​മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന റൈ​ഡി​ന് എ​ക്‌​സ് സ​ർ​വി​സ്‌​മെ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ-​എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് (ഇ.​എ​സ്.​എം.​എ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​യ​ർ വെ​റ്റ​റ​ൻ വി​ജ​യ​ൻ വി​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​യ​ർ വെ​റ്റ​റ​ൻ ഉ​ണ്ണി സി.​കെ.​വി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ടി​ൻ​ഡ്ലു കോ​ള​നി​യി​ൽ ബി.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ​യും ഇ.​എ​സ്.​എം.​എ മെ​ൽ​ബ​ഴ്സി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്ക് ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ബി.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ന​ൽ​ദാ​സ്, നീ​തു കൃ​ഷ്ണ, വി​പി​ൻ ശ​ങ്ക​ർ, ഋ​ഷി​ത്, സം​ഗീ​ത് രാ​ജ​മോ​ഹ​ൻ തുടങ്ങിയവർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

