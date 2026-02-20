Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Feb 2026 7:13 AM IST
    date_range 20 Feb 2026 7:13 AM IST

    വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക് യൂ​നി​റ്റി​ന് 12 പൈ​സ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് ‘മെ​സ്കോം’ നി​ർ​ദേ​ശം

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മി​ത​ഭാ​രം എ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​നം
    മെ​സ്‌​കോം ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കെ.​ഇ.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ര​വി​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു തെ​ളി​വെടുപ്പ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക് യൂ​ണി​റ്റി​ന് 11 മു​ത​ൽ 12 പൈ​സ വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി സ​പ്ലൈ ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡ് (മെ​സ്കോം) ക​ർ​ണാ​ട​ക വൈ​ദ്യു​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ ക​മ്മീ​ഷ​ന് (കെ.​ഇ.​ആ​ർ.​സി) നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ 83.12 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ റ​വ​ന്യൂ ക​മ്മി നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ധ​ന. ബെ​ജാ​യി​യി​ലെ മെ​സ്‌​കോം ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കെ.​ഇ.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ര​വി​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് കെ.​ഇ.​ആ​ർ.​സി മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ താ​രി​ഫ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ധ​ന പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മി​ത​ഭാ​രം വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കെ.​ഇ.​ആ​ർ.​സി വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ ചെ​ല​വ് 3,957 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ചെ​ല​വ് 4,477.95 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന് മെ​സ്കോം മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​യ​കു​മാ​ർ ആ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വ​ർ​ധി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ചെ​ല​വു​ക​ളും മൂ​ല്യ​ത്ത​ക​ർ​ച്ച​യും നി​ല​വി​ലെ ക​മ്മി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ താ​രി​ഫ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു എ​സ്‌​കോ​മു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ മെ​സ്‌​കോം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കെ.​ഇ.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​വി​കു​മാ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ഉ​ട​ന​ടി താ​രി​ഫ് പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന​ഷ്ടം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മെ​സ്‌​കോ​മി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം ക​മ്മീ​ഷ​ൻ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ നി​ര​വ​ധി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും പൊ​തു​ജ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. 2020-21ൽ ​വി​പ​ണി വി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​തു​മൂ​ലം മെ​സ്കോ​മി​ന് കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​ര​ഗ ജ്ഞാ​നേ​ന്ദ്ര എം.​എ​ൽ.​എ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    മ​റ്റ് ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​രി​ഫു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യി താ​രി​ഫ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് മെ​സ്കോ​മി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ളി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി പാ​ഴാ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജി​കെ ഭ​ട്ട് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ​യും സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ത​ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ല​ഭ്യ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ര​തീ​യ കി​സാ​ൻ സം​ഘ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി, ക​മ്പ​നി 52 ശ​ത​മാ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് ലൈ​ൻ​മാ​ൻ​മാ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത്, വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ത്യ​നാ​രാ​യ​ണ ഉ​ഡു​പ്പ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​യ​കു​മാ​ർ ആ​ർ. വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്, അ​ടു​ത്തി​ടെ 496 പു​തി​യ ലൈ​ൻ​മാ​ൻ​മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രി​ൽ ആ​രും തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ര​ല്ല എ​ന്നു​മാ​ണ്. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​മ്പോ​ഴും ചേ​രു​ന്ന​തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള 396 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം തേ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കെ.​ഇ.​ആ​ർ.​സി അം​ഗം എ​ച്ച്.​കെ. ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, മെ​സ്കോം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

