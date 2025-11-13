Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    13 Nov 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:24 AM IST

    ജോ​ലി​ക്കാ​രാ​യ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ർ​ത്ത​വാ​വ​ധി: ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി

    ജോ​ലി​ക്കാ​രാ​യ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ർ​ത്ത​വാ​വ​ധി: ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ജോ​ലി​ക്കാ​രാ​യ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ആ​ർ​ത്ത​വാ​വ​ധി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. സ്ഥി​രം, ക​രാ​ർ, ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്‌​സ് ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന 18 മു​ത​ൽ 52 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ജോ​ലി​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​മാ​സം ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ർ​ത്ത​വാ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും.

    ആ​ർ​ത്ത​വാ​വ​ധി അ​ത​തു മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ​യെ​ടു​ക്ക​ണം. ഒ​ന്നി​ച്ച് എ​ടു​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. 1948ലെ ​ഫാ​ക്ട​റി നി​യ​മം, 1961ലെ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക ക​ട​ക​ളും വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​മം, 1951ലെ ​പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി നി​യ​മം, 1966ലെ ​ബീ​ഡി സി​ഗ​ര​റ്റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി (തൊ​ഴി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ) നി​യ​മം, 1961 ലെ ​മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി നി​യ​മം എ​ന്നി​വ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 18 മു​ത​ൽ 52 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ വ​നി​താ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 12 ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​വ​ധി ന​ൽ​കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Menstrual Leave Bangalore News
