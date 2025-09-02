Begin typing your search above and press return to search.
    മേ​ക്കാ​ദാ​ട്ടു പ​ദ്ധ​തി; ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി 23ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും

    കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ചെ​ല​വ് 5500 കോ​ടി​രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ചു
    മേ​ക്ക​ദാ​ട്ടു പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നി​ർ​ദി​ഷ്ട മേ​ക്ക​ദാ​ട്ടു പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ഹ​ര​ജി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ല​താ​മ​സം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ചെ​ല​വി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം. ഇ​തി​ന​കം 2019ലെ 9,000 ​കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 2023-24ൽ 14,500 ​കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ നി​ഷാ​ന്ത് പാ​ട്ടീ​ലി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ഹ​ര​ജി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21നാ​ണ് കേ​സ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വെ​ച്ച​തെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു ശേ​ഷം കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​താ​യും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു​ശേ​ഷം കേ​സ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. "23.09.2025 ലെ ​ലി​സ്റ്റ്, ബോ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​ന​ത്ത്," ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ജ​ല​ക്ഷാ​മം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും 'മേ​ക്ക​ദാ​ട്ടു ബാ​ല​ൻ​സി​ങ് റി​സ​ർ​വോ​യ​ർ കം ​ഡ്രി​ങ്കി​ങ് വാ​ട്ട​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട്' നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28 ന് ​നേ​ര​ത്തേ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി. "2018 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 16 ലെ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​പ്ര​കാ​രം പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച കാ​വേ​രി ജ​ല ത​ർ​ക്ക ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​നു​സ​രി​ച്ച്, സാ​ധാ​ര​ണ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ബി​ലി​ഗു​ണ്ടു​ലു​വി​ൽ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന് പ്ര​തി​മാ​സം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ജ​ലം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്," എ​ന്ന് ഹ​ര​ർ​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ച 4.75 ടി.​എം.​സി വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​നം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ ബി​ലി​ഗു​ണ്ടു​ലു​വി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 400 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ർ​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2018 ലെ ​സു​പ്രീം കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി, 'മേ​ക്ക​ദാ​ട്ടു ബാ​ല​ൻ​സി​ങ് റി​സ​ർ​വോ​യ​ർ കം ​ഡ്രി​ങ്കി​ങ് വാ​ട്ട​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട്' എ​ന്ന നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സം​സ്ഥാ​നം തെ​റ്റാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​റ​ഞ്ഞു. "ത​മി​ഴ്നാ​ട് സം​സ്ഥാ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ല. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം, പ​ദ്ധ​തി ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന്റെ താ​ഴ്‌​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കോ നാ​ശ​മോ വ​രു​ത്തി​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, പ​ദ്ധ​തി ര​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്. നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തു വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്," എ​ന്ന് അ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​ർ​ദി​ഷ്ട പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ദ​യാ​ത്ര​പോ​ലു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​നം വാ​ദി​ച്ചു. "അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ, അ​ത് ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ വ​ർ​ധി​ച്ചു," അ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

