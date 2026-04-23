    date_range 23 April 2026 7:49 AM IST
    date_range 23 April 2026 7:49 AM IST

    മേ​ക്ക​ദ​ട്ടു പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്; 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും -ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മേ​ക്ക​ദ​ട്ടു ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് (ഡി.​പി.​ആ​ർ) 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍.

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി, ശോ​ഭ ക​ര​ന്ത് ലാ​ജെ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ. അ​ശോ​ക എ​ന്നി​വ​ർ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യോ​ടൊ​പ്പം നി​ര​വ​ധി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടു​ക​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കാ​വേ​രി ന​ദീ​ജ​ല ത​ർ​ക്ക ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്‍റെ അ​ന്തി​മ​വി​ധി പ്ര​കാ​രം ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ മേ​യ് വ​രെ ഒ​രു ജ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക കാ​വേ​രി ന​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 177.25 ടി.​എം.​സി വെ​ള്ളം ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​കൂ​ടി​യാ​യ ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2022 ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ 2023 മേ​യ് വ​രെ 667.24 ടി.​എം.​സി.​ടി വെ​ള്ള​വും 2024 ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ 2025 മേ​യ് വ​രെ 305.61 ടി.​എം.​സി.​ടി വെ​ള്ള​വും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന് ന​ല്‍കി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    TAGS:projectReportKarnataka Deputy Chief MinisterBengaluru
    News Summary - Mekkadattu project report; Will be submitted to the Center within 10 days - Deputy Chief Minister
