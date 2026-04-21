Madhyamam
    date_range 21 April 2026 10:08 AM IST
    date_range 21 April 2026 10:08 AM IST

    46.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​കൂ​ടി; ര​ണ്ടു പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    46.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​കൂ​ടി; ര​ണ്ടു പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ദാ​വൂ​ദ്, അ​ലി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ങ്ക​നാ​ടി ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് 46.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മം​ഗ​ളൂ​രു പെ​ർ​മ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ​ർ​വേ​സ് എ​ന്ന ദാ​വൂ​ദ് പ​ർ​വേ​സ് (40), പ ​നു​സ്റ​ത്ത് അ​ലി (37) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ​ർ​വേ​സ് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും കോ​ളേ​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ജി​ല്ല​ക്ക് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ണ്ഡേ​ശ്വ​ർ, വാ​മ​ഞ്ചൂ​ർ, ബ​ന്ദ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​മൃ​ത​ഹ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും ഉ​ഡു​പ്പി സി.​ഇ.​എ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും നി​ര​വ​ധി എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് കേ​സു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​യാ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​ളി​യാ​യ നു​സ്റ​ത്ത് അ​ലി​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.

    TAGS:MDMAArrestSeized drug pillsCrime
    News Summary - MDMA worth Rs 46.5 lakh seized; two arrested
