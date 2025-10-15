Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:43 AM IST

    മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യാ​യി ‘മ​സ്ജി​ദ് ദ​ർ​ശ​ൻ’

    മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യാ​യി ‘മ​സ്ജി​ദ് ദ​ർ​ശ​ൻ’
    കെ.​ആ​ർ പു​ര​ത്തെ മ​സ്ജി​ദ് നൂ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘മ​സ്ജി​ദ് ദ​ർ​ശ​ൻ’ 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യാ​യി മ​സ്ജി​ദ് നൂ​ർ, ‘മ​സ്ജി​ദ് ദ​ർ​ശ​ൻ’ പ​രി​പാ​ടി. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള, മാ​റ​ത്ത ഹ​ള്ളി, മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര ഹ​ൽ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ക​ർ​ണാ​ട​ക, ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ​യു​ടെ​യും സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മ​സ്ജി​ദ് നൂ​ർ പ​രി​പാ​ല​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കെ.​ആ​ർ. പു​ര​ത്തെ മ​സ്ജി​ദ് നൂ​റി​ൽ ‘മ​സ്ജി​ദ് ദ​ർ​ശ​ൻ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​വി​ധ മ​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​സ്ജി​ദി​ൽ എ​ന്താ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം.

    മ​സ്ജി​ദി​ലെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഹ്ഷാ​ദ്, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ക​ർ​ണാ​ട​ക ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​റൂ​ൺ, ഈ​സ്റ്റ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് ഹ​സ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ൻ​സീം ബാ​സി​ത്ത്, മ​സ്ജി​ദ് നൂ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദാ​വൂ​ദ്, ഹം​സ കു​ഞ്ഞ്, ഷ​മീ​ർ അ​ലി, മു​റാ​ദ്, സ​ജ്ന ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:religious harmonyBengaluru NewsJamatt-e-islami
    News Summary - 'Masjid Darshan' as a platform for religious harmony
