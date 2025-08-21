Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമാ​സാ​ന്ത...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:59 AM IST

    മാ​സാ​ന്ത പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​സാ​ന്ത പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ച് മാ​സാ​ന്ത പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ച് മാ​സാ​ന്ത പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഉ​മ​ർ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ, സാ​ലി​ഹ് കോ​യ്യോ​ട് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.

    ​ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​വും അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മു​സ്ത​ഫ ടാ​ന​റി റോ​ഡി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മു​നീ​ർ, ബ​ഷീ​ർ, റി​യാ​സ്, സ​ലീം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം ചാ​വ​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​വ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aikmccPalliative Convention
    News Summary - Masanta Palliative Convention
    Similar News
    Next Story
    X