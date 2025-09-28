Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ർ​ഖി​ൻ​സ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:57 AM IST

    മ​ർ​ഖി​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ലോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ർ​ഖി​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ലോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ൾ​സൂ​ർ മ​ർ​ക്കി​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ മ​ജ്‌​ലി​സു ത്വ​ല​ബാ തു​റാ​സു ത്വ​യ്ബ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ക​ലോ​ത്സ​വം ആ​ർ​ട്ടോ​റി​ക്സ് 2025 ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. ‘ബ്രി​ഡ്ജി​ങ് ട്ര​ഡീ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​മേ​യം. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ലോ​ത്സ​വം, ക​ല, സാ​ഹി​ത്യം, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ന​വീ​ക​ര​ണ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. 200 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കും. സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ എ​സ്.​എ​സ്.​എ ഖാ​ദ​ർ ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ അ​വാ​ർ​ഡ് അ​സ്റാ​ർ ഖാ​ദി​രി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കും. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ണ്ഡി​ത​രും നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsArts Festivalmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Markhin's Student Union Annual Arts Festival today
    Similar News
    Next Story
    X