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മാവോയിസ്റ്റ് മുണ്ടഗരു ലതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - Maoist Mundagaru Latha Questioned by Police in Kerala Case
മംഗളൂരു: 2018ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകയായ മുണ്ടഗരു ലതയെ ഉപ്പിനങ്ങാടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു. അഡ്ഡഹോളയിൽ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഡബ കോടതി മുഖേനയാണ് ലതയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ബെൽത്തങ്ങാടി ഇൻചാർജ് ഡി.വൈ.എസ്.പി ഇ. മഞ്ജുനാഥാണ് ലതയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്.
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