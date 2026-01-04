Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 4 Jan 2026 8:57 AM IST
    date_range 4 Jan 2026 8:57 AM IST

    മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ര്‍ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി ന​ഗ​ർ ക​ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ന്നം

    ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ര്‍ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി ന​ഗ​ർ ക​ര​യോ​ഗം 149ാമ​ത് മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷിച്ചു. ക​ര​യോ​ഗ കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി കെ.​ജി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ കെ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ നാ​യ​ർ, ഉ​പ കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി ബി. ​പ്ര​സ​ന്ന കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഘോ​ഷത്തിൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ര്‍ണാ​ട​ക വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്, ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ എം.​ഡി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഖ്യ കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി പി.​എം. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ആ​ർ. വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ, കെ.​ബി. മു​കു​ന്ദ​ൻ, ക​ര​യോ​ഗം, സ്ത്രീ​ശ​ക്തി, യു​വ​ശ​ക്തി എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മ​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, ക​ര​യോ​ഗ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

