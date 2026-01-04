മന്നം ജയന്തി ആഘോഷിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: എൻ.എസ്.എസ് കര്ണാടക ആർ.ടി നഗർ കരയോഗം 149ാമത് മന്നം ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു. കരയോഗ കാര്യദർശി കെ.ജി. അനിൽകുമാർ, ട്രഷറര് കെ. മോഹനൻ നായർ, ഉപ കാര്യദർശി ബി. പ്രസന്ന കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ആഘോഷത്തിൽ എൻ.എസ്.എസ് കര്ണാടക വൈസ് ചെയർമാൻ ശിവപ്രസാദ്, ബോർഡ് മെംബർ എം.ഡി. വിശ്വനാഥൻ നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മുഖ്യ കാര്യദർശി പി.എം. ശശീന്ദ്രൻ, ബോർഡ് മെംബർ ആർ. വിജയൻ നായർ, കെ.ബി. മുകുന്ദൻ, കരയോഗം, സ്ത്രീശക്തി, യുവശക്തി എന്നിവയിലെ പ്രവർത്തകസമതി അംഗങ്ങള്, കരയോഗ കുടുംബാംഗങ്ങള് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
