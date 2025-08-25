Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:33 AM IST

    മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലീ​ഗ്; ലു​ണ​റ്റി​ക് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    manjapada Football League, Lunatic FC
    മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ബം​ഗ​ളൂ​രു ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലീ​ഗി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ലു​ണ​റ്റി​ക് എ​ഫ്.​സി ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ബം​ഗ​ളൂ​രു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലീ​ഗ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ർ​ജ​പൂ​ർ റോ​ഡ് വെ​ലോ​സി​റ്റി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ 10 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സെ​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ലു​ണ​റ്റി​ക് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ദോ​യി സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​​സി​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ലു​ണ​റ്റി​ക് എ​ഫ്.​സി​യി​ലെ സാ​ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തേ ടീ​മി​ലെ ത​ന്നെ ജി​സ്‌​ബി​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ളു​ക​ളു​മാ​യി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ടി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. സ​ദോ​യി സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സി​ലെ ഡാ​നി മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​താ​ര​മാ​യും ജിം​ഖാ​ന ബെം​ഗ​ളൂ​രു എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ദി​ൽ​ജി​ത് മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഫി​ജോ, സി​ജോ​യ് പ​ള്ള​ൻ, അ​നീ​സ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:sportsBengaluru NewsFootball leagueManjapada
