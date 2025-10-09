Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ക്ക​ൾ...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:50 AM IST

    മ​ക്ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട, കാ​ലു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത അ​ശ്വി​നി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നെ​ത്തി...

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി
    ashwini
    cancel
    camera_alt

    അ​ശ്വി​നി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: നാ​ലു മാ​സം മു​മ്പ് മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​രെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട, ഇ​രു​കാ​ലു​ക​ളും മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്ന വീ​ട്ട​മ്മ​യോ​ട് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി സം​ഭ​വം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. അ​ശ്വി​നി​യെ താ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്ത് ദു​ര​ന്ത​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​ത്തി​യി​ല്ല. കാ​ത്തി​രു​ന്ന് അ​ശ്വി​നി മ​ട​ങ്ങി.

    മ​ഞ്ച​നാ​ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് 30നു​ണ്ടാ​യ കു​ന്നി​ടി​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് ര​ണ്ട് കു​രു​ന്നു മ​ക്ക​ളെ​യും ഭ​ർ​തൃ​മാ​താ​വി​നെ​യും വീ​ടും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ്വ​ന്തം കാ​ലു​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റേ​ണ്ടി​യും​വ​ന്നു. അ​ശ്വി​നി​യു​ടെ മ​ക്ക​ൾ ആ​ര്യ​ൻ (മൂ​ന്ന്), ആ​യു​ഷ് (ര​ണ്ട്), ഭ​ർ​തൃ​മാ​താ​വ് പ്രേ​മ (50) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഭ​ർ​തൃ​പി​താ​വ് കാ​ന്ത​പ്പ പൂ​ജാ​രി​ക്ക് കാ​ൽ ന​ഷ്ട​മാ​യി. 70 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കു​ന്നി​ന്റെ ഭാ​ഗം ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് അ​ശ്വി​നി​യു​ടെ വീ​ട് മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ലാ​യി.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കും അ​ശ്വി​നി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റെ നി​യ​മി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി, കു​ന്നി​ടി​ഞ്ഞ​ത് എ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന് സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ശ്വി​നി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നി​ന് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഹാ​ജ​രാ​യി മൊ​ഴി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നോ​ട്ടീ​സ്. ഹ​രേ​ക​ലി​ലെ മാ​താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ശ്വി​നി​യെ താ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്ത് ദു​ര​ന്ത​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​ത്തി​യി​ല്ല. ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വ​രാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. മ​റു​പ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ൾ വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ച​താ​യും അ​ശ്വി​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ന​വം​ബ​ർ 17ന​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച എ​സ്.​ടി കോ​ള​നി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സി.​സി റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​ആ​ർ.​ഡി.​എ​ല്ലി​ന്റെ (ക​ർ​ണാ​ട​ക റൂ​റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്) മം​ഗ​ളൂ​രു യൂ​നി​റ്റാ​ണ് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ യാ​തൊ​രു മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളോ യ​ന്ത്ര​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളോ പ​രി​സ്ഥി​തി സു​ര​ക്ഷാ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലോ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് കു​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന് അ​ശ്വി​നി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് വീ​ടി​നെ ‘80 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഘ​ട​ന’​എ​ന്ന് തെ​റ്റാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​തി​ർ​ന്ന ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ​യോ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ​യോ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ശ്വി​നി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​കി​ത്സ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം തീ​രു​ക​യും തി​രി​കെ പോ​കാ​ൻ വീ​ടു​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ജ​ന​കീ​യ ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ലാ​ണ് അ​ശ്വി​നി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakahumanright commissionmetro news
    News Summary - manjanady landslide victim who lost both legs, kids summoned to explain hill collapse
    Similar News
    Next Story
    X