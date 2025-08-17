Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​ന്റെ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ആ​രോ​പ​ണം മം​ഗ​ളൂ​രു രൂ​പ​ത ത​ള്ളി

    സ​ൽ​ദാ​ന, കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ശ​വ​സം​സ്കാ​ര വി​വാ​ദ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ. അ​ശോ​ക് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ മം​ഗ​ളൂ​രു രൂ​പ​ത​യി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഫാ. ​ജെ.​ബി. സ​ൽ​ദാ​ന​യും റോ​യ് കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച അ​ജ്ഞാ​ത വ്യ​ക്തി വി​ദേ​ശ ഫ​ണ്ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ക്രി​സ്ത്യ​ൻ മ​തം മാ​റി​യ ആ​ളാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ. അ​ശോ​ക് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ത ത​ള്ളി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ലി​ശ​മാ​ണ്. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ല അ​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ഒ​രു തെ​ളി​വു​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്ത​രു​ത്.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സെ​മി​ത്തേ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ബി. ​ജ​നാ​ർ​ദ​ന പൂ​ജാ​രി ന​ട​ത്തി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും രൂ​പ​ത വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ശ്മ​ശാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഫാ. ​സ​ൽ​ദാ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ജ്ഞാ​ത​മോ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തോ ആ​യ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സെ​മി​ത്തേ​രി​ക​ളി​ൽ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ, അ​ത​ത് സ​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​ക​ളി​ൽ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും മ​റ്റു പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലും അ​വി​ടെ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ശ്മ​ശാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു അ​റി​വു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ജ​നാ​ർ​ദ​ന പൂ​ജാ​രി ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു -കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ പ​റ​ഞ്ഞു.

