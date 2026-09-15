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    മംഗളൂരു പൊലീസിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ കാമ്പസ് ദൗത്യം; ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് 150 കോളജുകളിലെ 8310 വിദ്യാർഥികളിൽ പരിശോധന

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    മംഗളൂരു പൊലീസിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ കാമ്പസ് ദൗത്യം; ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് 150 കോളജുകളിലെ 8310 വിദ്യാർഥികളിൽ പരിശോധന
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    ക്യൂ​.ആ​ർ​കോ​ഡ്, മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ

    മംഗളൂരു: വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സിറ്റി പൊലീസ് നടത്തിയ തീവ്രമായ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, സമയോചിതമായ ഇടപെടലും കൗൺസിലിംഗും മൂലം ഗണ്യമായ എണ്ണം വിദ്യാർത്ഥികൾ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഈ വർഷം 150 കോളേജുകളിലായി ആകെ 8310 വിദ്യാർത്ഥികളെ അധികൃതർ പരിശോധിച്ചതായി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സുധീർ കുമാർ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയിൽ 98 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഹരി ഉപയോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    ഫലത്തെത്തുടർന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും അതത് കോളേജ് മാനേജ്‌മെന്റുകളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർബന്ധിത കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അവരുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇടപെടലിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കുന്നതിനുമായി പൊലീസ് ഫോളോ-അപ്പ് ഡ്രൈവ് നടത്തി. തുടക്കത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 98 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 50 പേരെ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. 50 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 38 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായതിനാൽ, ലഹരി ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിയതായി അധികാരികൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    തുടക്കത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 75 ശതമാനത്തിലധികം പേരുടെയും ഫലം ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണുന്നത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് കമ്മീഷണർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടർനടപടികളിൽ 12 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പെരുമാറ്റം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും കൗൺസിലിംഗ്, പുനരധിവാസ സെഷനുകൾ ഊർജിതമാക്കാനും പൊലീസ് രക്ഷിതാക്കളോടും കോളേജ് മാനേജ്‌മെന്റുകളോടും കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചു.

    ലഹരി വിപത്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ പൊതുജനങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. പൊലീസ് നൽകുന്ന ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പൗരന്മാർക്ക് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പ്രവർത്തനമോ വിവരമോ അജ്ഞാതമായി അധികാരികളെ അറിയിക്കാം.

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    News Summary - Mangaluru Police’s Anti-Drug Campus Mission; 8,310 Students Tested
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