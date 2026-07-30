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    Metro
    Posted On
    date_range 30 July 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 7:48 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് 82 കോ​ടി​യു​ടെ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചു; പുകഞ്ഞൊടുങ്ങിയത് 75 കോടിയുടെ എം.ഡി.എം.എ

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    മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് 82 കോ​ടി​യു​ടെ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചു; പുകഞ്ഞൊടുങ്ങിയത് 75 കോടിയുടെ എം.ഡി.എം.എ
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     മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കത്തിക്കാനാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഏ​ക​ദേ​ശം 82 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. എം​ഡി​എം​എ, ക​ഞ്ചാ​വ്, ച​ര​സ്, ഹൈ​ഡ്രോ വീ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ലി​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ക​ത്തി​ച്ച​ത്. കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണി​തെ​ന്ന് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ സി.​എ​ച്ച്.​സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി പ​റ​ഞ്ഞു. 2026-ൽ ​ഇ​തു​വ​രെ നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ​ഡി​പി​എ​സ്) ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം 87 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തു​വ​ഴി 157 ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യും ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​ലീ​സ് 8,18,30,130 രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു, അ​തി​ൽ 148.615 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വ് (ക​ഞ്ചാ​വ്), 7.165 കി​ലോ​ഗ്രാം എം​ഡി​എം​എ, 1.705 കി​ലോ​ഗ്രാം ഹൈ​ഡ്രോ വീ​ഡ് (ഉ​യ​ർ​ന്ന വീ​ര്യ​മു​ള്ള ക​ഞ്ചാ​വ്), മ​റ്റ് നി​രോ​ധി​ത മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ന് 463 വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 356 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.​മു​ൽ​ക്കി​യി​ലെ കോ​ൾ​നാ​ട് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ റാം​കി എ​ന​ർ​ജി ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ൽ (റീ ​സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്) ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്കാ​ണ് ന​ശീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള 16 പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 59 എ​ൻ‌​ഡി‌​പി‌​എ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഈ ​ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ന​ശി​പ്പി​ച്ച മ​രു​ന്നു​ക​ളി​ൽ ഇ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു:

    450 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ്.

    43.260 കി​ലോ​ഗ്രാം എം.​ഡി.​എം.​എ.

    80 ഗ്രാം ​ച​ര​സ്

    880 ഗ്രാം ​ഹൈ​ഡ്രോ ക​ള

    1.200 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​ങ്.

    ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 75 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 37 കി​ലോ​ഗ്രാം എം​ഡി​എം​എ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    2024-ൽ ​മം​ഗ​ളൂ​രു ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഇ​ത് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    2025-ൽ ​മു​ൽ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 4.47 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശം 4 കി​ലോ​ഗ്രാം എം​ഡി​എം​എ​യും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. കൊ​ണാ​ജെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 106 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വും മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ഏ​ക​ദേ​ശം 36 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 111 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

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    TAGS:DrugsMDMAmangaluru policecannabis
    News Summary - Mangaluru Police burn liquor worth Rs 82 crore
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