മംഗളൂരു പൊലീസ് 82 കോടിയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കത്തിച്ചു; പുകഞ്ഞൊടുങ്ങിയത് 75 കോടിയുടെ എം.ഡി.എം.എtext_fields
മംഗളൂരു: മംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് ബുധനാഴ്ച ഏകദേശം 82 കോടി രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു. എംഡിഎംഎ, കഞ്ചാവ്, ചരസ്, ഹൈഡ്രോ വീഡ് എന്നിവയുടെ വലിയ ശേഖരമാണ് കത്തിച്ചത്. കോടതി അനുമതിയോടെയാണിതെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സി.എച്ച്.സുധീർ കുമാർ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. 2026-ൽ ഇതുവരെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് (എൻഡിപിഎസ്) ആക്ട് പ്രകാരം 87 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുവഴി 157 ലഹരി വിൽപ്പനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.
ഈ നടപടികളിലൂടെ പൊലീസ് 8,18,30,130 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു, അതിൽ 148.615 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് (കഞ്ചാവ്), 7.165 കിലോഗ്രാം എംഡിഎംഎ, 1.705 കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രോ വീഡ് (ഉയർന്ന വീര്യമുള്ള കഞ്ചാവ്), മറ്റ് നിരോധിത മരുന്നുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇതേ കാലയളവിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതിന് 463 വ്യക്തികൾക്കെതിരെ 356 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.മുൽക്കിയിലെ കോൾനാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ റാംകി എനർജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ലിമിറ്റഡിൽ (റീ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഹെൽത്ത്കെയർ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്) ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് നശീകരണ പരിപാടി നടത്തിയത്. മംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസിന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള 16 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 59 എൻഡിപിഎസ് കേസുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നശിപ്പിച്ച മരുന്നുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
450 കിലോ കഞ്ചാവ്.
43.260 കിലോഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ.
80 ഗ്രാം ചരസ്
880 ഗ്രാം ഹൈഡ്രോ കള
1.200 കിലോഗ്രാം ഭാങ്.
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയിൽ ഏകദേശം 75 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 37 കിലോഗ്രാം എംഡിഎംഎ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2024-ൽ മംഗളൂരു ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഇത് പിടിച്ചെടുത്തു.
2025-ൽ മുൽക്കി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഏകദേശം 4.47 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഏകദേശം 4 കിലോഗ്രാം എംഡിഎംഎയും നശിപ്പിച്ചു. കൊണാജെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പിടിച്ചെടുത്ത 20 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 106 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും മൂഡ്ബിദ്രി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ കണ്ടെടുത്ത ഏകദേശം 36 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 111 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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