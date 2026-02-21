Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമംഗളൂരു സ്വദേശി...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 8:55 AM IST

    മംഗളൂരു സ്വദേശി അയർലൻഡിൽ മരിച്ചനിലയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മംഗളൂരു സ്വദേശി അയർലൻഡിൽ മരിച്ചനിലയിൽ
    cancel
    camera_alt

    സാൻജോ സു​നി​ൽ

    മംഗളൂരു: ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിൽ മംഗളൂരുവിനടുത്ത കഡബ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിനിലെ വസതിയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിനിലെ ഫിങ് ലാസിലെ ചാൾസ്‌ടൗൺ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന കഡബയിലെ കുട്രുപടി ഗ്രാമത്തിലെ വിമലഗിരിയിൽ താമസിക്കുന്ന സുനിലിന്റെ മകൻ സാൻജോ സുനിലാണ് (31) മരിച്ചത്.

    ഐറിഷ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തി. ആത്മഹത്യയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരണകാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് സാൻജോ സുനിൽ വിവാഹിതനായത്. ഭാര്യ ലിഷ്മ ഫിലിപ്പ് അയർലൻഡിൽ നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. മുമ്പ് ഇസ്രായേലിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്ന സാൻജോ ഒരു മാസം മുമ്പാണ് പുതിയ ജോലിക്കായി അയർലൻഡിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. ഭർത്താവിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ട ലിഷ്മ കുഴഞ്ഞുവീണുവെന്നും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഐറിഷ് പൊലീസ് നിലവിൽ നിയമനടപടി നടത്തിവരികയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death Newsmangaluru
    News Summary - Mangaluru native found dead in Ireland
    Similar News
    Next Story
    X