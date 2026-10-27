മംഗളൂരു, റാസൽഖൈമ വിമാന സർവിസ് തുടങ്ങി

മംഗളൂരു, റാസൽഖൈമ വിമാന സർവിസ് തുടങ്ങിtext_fields
മംഗളൂരു : യു.എ.ഇയിലെ റാസൽഖൈമയിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സർവിസ് ആരംഭിച്ചതോടെ മംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖല തിങ്കളാഴ്ച വിപുലീകരിച്ചു. 2026 ലെ ശൈത്യകാല ഷെഡ്യൂളിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് പുതിയ സെക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
തീരദേശ കർണാടക വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി വ്യാവസായിക തുറമുഖ നഗരമായ റാസൽഖൈമയെ ചേർത്തു.
ഗൾഫ് റൂട്ടിലേക്കുള്ള ആരോഗ്യകരമായ പ്രാരംഭ ആവശ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, ആദ്യ ഔട്ട്ബൗണ്ട് വിമാനം IX 871 റാസൽഖൈമയിലേക്ക് 146 യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ടു. അനുബന്ധ ഇൻബൗണ്ട് വിമാനം IX 872 തിങ്കളാഴ്ച 36 യാത്രക്കാരുമായി മംഗളൂരുവിൽ എത്തി. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ സർവിസ് നടത്തും - എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും. ഫ്ലൈറ്റ് IX 871 മംഗളൂരുവിൽനിന്ന് രാവിലെ 9.30 ന് പുറപ്പെടും, IX 872 റാസൽഖൈമയിൽനിന്ന് വൈകുന്നേരം 6.25 ന് എത്തിച്ചേരും.
ശീതകാല ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മംഗളൂരുവിൽനിന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത 58 അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിവാര വിമാന സർവിസുകളിൽ 38 സർവിസുകൾ യു.എ.ഇയിലേക്കാണ്, അതിൽ 20 എണ്ണം ദുബൈയിലേക്കും 16 എണ്ണം അബൂദബിയിലേക്കും രണ്ടെണ്ണം റാസൽഖൈമയിലേക്കുമാണ്. ബാക്കിയുള്ള വിമാനങ്ങൾ മറ്റ് പ്രധാന മിഡിലീസ്റ്റ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റാസൽഖൈമ ഷാർജ, ദുബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സാമീപ്യം - ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് - യു.എ.ഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ സേവനം സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നുവെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.