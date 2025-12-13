Begin typing your search above and press return to search.
    മം​ഗ​ളൂ​രു ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്ക് ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​റ​ക്കും -മ​ന്ത്രി ഖാ​ർ​ഗെ

    പി.​പി.​പി മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ന് 135 കോ​ടി​യാ​ണ് ചെ​ല​വ്
    മം​ഗ​ളൂ​രു: വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ടം ന​ൽ​കി മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പു​തി​യ ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഡി​സം​ബ​ർ 15ന് ​ബി​ഡു​ക​ൾ തു​റ​ക്കും. പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത (പി.​പി.​പി) മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    മം​ഗ​ളൂ​രു, ഉ​ഡു​പ്പി, മ​ണി​പ്പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഐ.​ടി/​ബി.​ടി നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​ർ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    135 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ‘ബി​യോ​ണ്ട് ബം​ഗ​ളൂ​രു’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (കി​യോ​ണി​ക്സ്) ന​ട​ത്തി​യ ടെ​ൻ​ഡ​റി​ൽ ഡി​സൈ​ൻ-​ബി​ൽ​ഡ്-​ഫി​നാ​ൻ​സ്-​ഓ​പ​റേ​റ്റ്-​ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ (ഡി.​ബി.​എ​ഫ്.​ഒ.​ടി) മോ​ഡ​ലി​ൽ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    30 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി നീ​ട്ടാ​നും ക​ഴി​യും. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ​നി​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ഡെ​റെ​ബെ​യ്‌​ലി​ലെ ബ്ലൂ​ബെ​റി ഹി​ൽ​സ് റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള 3.2 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്ക് ഉ​യ​രു​ക. നി​ർ​ദി​ഷ്ട ടെ​ക് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഒ​രു ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​പ്പാ​സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ ഇ​തി​ന​കം മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

