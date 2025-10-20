Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:20 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ജ്ജ് ഭ​വ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്നു, ഇ​നാ​യ​ത്ത് അ​ലി സംഭാവന ചെയ്ത ഭൂ​മി​യി​ൽ

    എ​ട്ടു​കോ​ടി വി​ല​യു​ള്ള 1.8 ഏ​ക്ക​റി​ൽ ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ 10 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു
    മം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ജ്ജ് ഭ​വ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്നു, ഇ​നാ​യ​ത്ത് അ​ലി സംഭാവന ചെയ്ത ഭൂ​മി​യി​ൽ
    ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റ രേ​ഖ​യി​ൽ ഇ​നാ​യ​ത്ത് അ​ലി ഒ​പ്പി​ടു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ചി​ര​കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ജ്ജ് ഭ​വ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്നു. മം​ഗ​ളൂ​രു രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​രി​സ​ര​ത്ത് ബ​ജ്‌​പെ​യി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും വ്യ​വ​സാ​യി​യു​മാ​യ ഇ​നാ​യ​ത്ത് അ​ലി സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത 1.8 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ ഭ​വ​ൻ പ​ണി​യാ​ൻ പ്രാ​രം​ഭ ഫ​ണ്ടാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ 10 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ണ്ട് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് ഉ​ട​ൻ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഹ​ജ്ജ് ഭ​വ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കെ​ഞ്ചാ​റി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​നാ​യ​ത്ത് അ​ലി എ​ട്ടു കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന ഭൂ​മി സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​നാ​യ​ത്. മം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ഇ​നാ​യ​ത്ത് അ​ലി​യു​ടെ ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ 16 വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ദി​രം നി​ർ​മാ​ണ ത​ട​സ്സ​ത്തി​നാ​ണ് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വു​ന്ന​ത്. ബ​ജ്‌​പെ​യി​ൽ ത​ന്റെ കു​ടും​ബ സ്വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​മാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    2.3 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്തി​ൽ 50 സെ​ന്റ് റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ബാ​ക്കി ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കും കൈ​മാ​റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​റ​മേ ഹ​ജ്ജ് ഭ​വ​നി​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഹാ​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച മം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ജ്ജ് എം​ബാ​ർ​ക്കേ​ഷ​ൻ പോ​യി​ന്റി​നാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും ഹ​ജ്ജ് ഭ​വ​ൻ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തോ​ടെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വും.

    2019ൽ ​മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എം​ബാ​ർ​ക്കേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട, ഉ​ടു​പ്പി, ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട, ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു, കു​ട​ക്, ഹാ​സ​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ വ​ലി​യ അ​സൗ​ക​ര്യം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. മം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം 2012നും 2019​നും ഇ​ട​യി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്കും മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്കും നേ​രി​ട്ട് ഹ​ജ്ജ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1500ൽ ​അ​ധി​കം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ആ ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. എം​ബാ​ർ​ക്കേ​ഷ​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് 345 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു.

