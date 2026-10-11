രാത്രി വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് അസൗകര്യം; ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദേശംtext_fields
മംഗളൂരു: രാത്രിയിൽ ദേശീയ പാതകളിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും തടയാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ല ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ എച്ച്.വി. ദർശൻ കർശന നിർദേശം നൽകി. ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണറുടെ ഓഫിസിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കായുള്ള ജില്ലാതല ഏകോപന, നിരീക്ഷണ സമിതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൊലീസിനോട് ആദ്യം ബോധവത്ക്കരണം നടത്താനും ഹൈവേകളിൽ നിൽക്കുന്നതിനെതിരെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും നിർദേശിച്ചു. പ്രശ്നം നിലനിന്നാൽ, കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിലർ മംഗളൂരുവിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആരോപിച്ചു.ഭവന സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഭവനരഹിതരായ 15 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ പട്ടിക മംഗളൂരു സിറ്റി കോർപറേഷനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനും സ്വയം തൊഴിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കർണാടക സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപറേഷൻ വഴിയും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിൽ 96 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ പുനരധിവാസ സഹായവും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ലഭിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾക്ക് സേവാ സിന്ധു പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ജില്ല പഞ്ചായത്ത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ നർവാഡെ വിനായക് കർഭാരി, വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീധർ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ, വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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