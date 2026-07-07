Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപയ്യന്നൂരിലെ ജ്വല്ലറി...
    Metro
    Posted On
    date_range 7 July 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 9:21 AM IST

    പയ്യന്നൂരിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമയെ കൊള്ളയടിച്ച കേസ്; പ്രതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ട് മംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിലും കുടകിലും അന്വേഷണം
    metro news
    cancel
    camera_alt

    പുറത്തുവിട്ട പ്രതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

    മംഗളൂരു: പയ്യന്നൂരിലെ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയെ കൊള്ളയടിച്ച കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ മംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവരെ പിടികൂടുന്നതിനായി കേരളത്തിലും കുടകിലും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോകളും പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

    അവരെ പിടികൂടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്കായി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുച്ചേരി സ്വദേശിയായ ഷിബിൻ ഗംഗാധരനാണ് കവർച്ചക്ക് പിന്നിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരനെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 14 പ്രതികളുടെയും ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവിട്ടു. ശ്രീരാഗ്, അതുൽ, മിഥുൻ ലാൽ, അസീർ തറയിൽ, വൈശാഖ്, അസീർ പയ്യന്നൂർ, പ്രണവ്, വിജിൽ അഞ്ചരക്കണ്ടി, കുടകിലെ ഉബൈദ്, ഫിറോസ്, മൊയ്ദു അബ്ബാസ്, സിയാദ്, ജമീർ അലിക എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. പ്രതികൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ, അവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മംഗളൂരു പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും, വിവരം നൽകുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

    പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോകളും പേരുകളും കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മംഗളൂരു പോലീസ് കേരള പോലീസുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു തുമ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, ഫോട്ടോകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു.

    ജൂൺ 29 ന് പുലർച്ചെയാണ് മംഗളൂരുവിലെ ബൈക്കംപടിക്ക് സമീപമുള്ള ഹൈവേയിൽ കവർച്ച നടന്നത്. ഒരു സംഘം സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയുടെ കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമിക്കുകയും 180 ഗ്രാം സ്വർണ്ണവും ഏകദേശം 23 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യപ്രതിയെ സഹായിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് പനമ്പൂർ പോലീസ് ഇതുവരെ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലക്കേരി സ്വദേശി നിമിൽ, മടിക്കേരി സ്വദേശികളായ ഇർഷാദ്, മുസ്തഫ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 14 അംഗ സംഘത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി കേരളത്തിലും കുടകിലും പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsmetronewsBanglore News
    News Summary - Case of robbery of a jewelry store owner in Payyannur: Mangaluru City Police release photos of the suspects
    Similar News
    Next Story
    X