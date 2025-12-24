Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 8:08 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കൗ​ൺ​സിൽ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കുറവ്; 22 സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ പൂ​ട്ടും

    • നി​ല​വി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ തുടരാം
    മം​ഗ​ളൂ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കൗ​ൺ​സിൽ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കുറവ്; 22 സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ പൂ​ട്ടും
    മം​ഗ​ളൂ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത 22 സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ പൂ​ട്ടും. വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. പി.​എ​ൽ. ധ​ർ​മ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    ഈ ​കോ​ള​ജു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തും. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി അ​റ​ബി​ക് പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട, കു​ട​ക് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​ക​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​സ്കാ​രം, സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഈ ​കേ​ന്ദ്രം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​എ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്‌​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​റി​നാ​യി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ നൈ​പു​ണ്യ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ബി.​എ ജേ​ണ​ലി​സം പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും നാ​ലാ​മ​ത്തെ​യും സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ല​ക്റ്റി​വ് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    പു​തി​യ ഡോ​ക്ട​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ഡീ​നു​ക​ളും ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പു​തു​ക്കി​യ പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാം മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.എ​ല്ലാ ആ​ർ​ട്‌​സ്, സ​യ​ൻ​സ്, ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി, കോ​മേ​ഴ്‌​സ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലും യു.​ജി.​സി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ക്വാ​ളി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക് (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ഇ.​ക്യു.​എ​ഫ്) ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഈ ​ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ന് കീ​ഴി​ൽ, ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്‌​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് 120 ക്രെ​ഡി​റ്റു​ക​ളും പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് ഡി​പ്ലോ​മ​ക​ൾ​ക്ക് 40 ക്രെ​ഡി​റ്റു​ക​ളും എം.​എ, എം.​കോം, എം.​എ​സ്‌​സി, മ​റ്റ് ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് 80 ക്രെ​ഡി​റ്റു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​വും. വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും ഐ.​സി.​സി.​ആ​ർ സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്ന വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും 'നാ​ക്' അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ തേ​ടും. വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​ക്കി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ക​ണ്ണ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഫ. ധ​ർ​മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൂ​ട്ടു​ന്ന കോ​ള​ജു​ക​ൾ

    • എ.​ബി.​എ വി​മ​ൻ​സ് ഫ​സ്റ്റ് ഗ്രേ​ഡ് കോ​ള​ജ് സൂ​റ​ത്ക​ൽ
    • അ​ഞ്ജു​മാ​ൻ ഫ​സ്റ്റ് ഗ്രേ​ഡ് കോ​ള​ജ് മം​ഗ​ളൂ​രു
    • അ​മൃ​ത് കോ​ള​ജ് പ​ടി​ൽ
    • സി​ലി​ക്ക​ൺ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് കൊ​ഞ്ചാ​ടി
    • മോ​ഗ്ലി​ങ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ജ​ർ​മ​ൻ ലാം​ഗ്വേ​ജ് ബ​ൽ​മ​ട്ട
    • സാ​ർ​സ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് മം​ഗ​ളൂ​രു
    • റൊ​സാ​രി​യോ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് ബോ​ലാ​ർ
    • ക​രാ​വ​ലി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ
    • പ്രേം​കാ​ന്തി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ
    • സാ​പ്പി​യ​ന്റ് ബ​ഥ​നി ഫ​സ്റ്റ് ഗ്രേ​ഡ് കോ​ള​ജ് നെ​ല്യാ​ടി
    • ശാ​ര​ദ വി​മ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് സു​ള്ള്യ
    • രാം​കു​ഞ്ചേ​ശ്വ​ർ കോ​ള​ജ്
    • ഹ​സ്ര​ത്ത് സ​യ്യ​ദ് മ​ദ​നി വി​മ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് ഉ​ള്ളാ​ൾ
    • സെ​ന്റ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ്
    • ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ്
    • മാ​ർ ഇ​വാ​നി​യോ​സ് കോ​ള​ജ് ക​ട​ബ
    • മാ​ധ​വ പൈ ​കോ​ള​ജ് മ​ണി​പ്പാ​ൽ
    • മൂ​കാം​ബി​ക ഫ​സ്റ്റ് ഗ്രേ​ഡ് കോ​ള​ജ് ബൈ​ന്ദൂ​ർ
    • വാ​ര​സി​ദ്ധി വി​നാ​യ​ക ഫ​സ്റ്റ് ഗ്രേ​ഡ് കോ​ള​ജ് കു​ന്താ​പു​രം
    • ബി.​ഡി. ഷെ​ട്ടി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഈ​റോ​ഡ് ഉ​ഡു​പ്പി
    • വി​ദ്യാ​നി​കേ​ത​ൻ ഫ​സ്റ്റ് ഗ്രേ​ഡ് കോ​ള​ജ് കാ​പ്പു
    • കൃ​ഷ്ണ​ഭാ​യ് വാ​സു​ദേ​വ് ​​ഷേ​ണാ​യി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ കോ​ള​ജ് കാ​ട്പാ​ടി.
