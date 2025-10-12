Begin typing your search above and press return to search.
    മംഗളൂരു ബ്ലൂബെറി ഹിൽസിൽ 3.28 ഏക്കറിൽ ടെക്നോപാർക്ക്

    പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം135 കോടി
    Priyank Kharge
    Priyank Kharge

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബ്ലൂ​ബെ​റി ഹി​ൽ​സി​ൽ പു​തി​യ ടെ​ക്നോ​ള​ജി പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം. മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ ‘എ​ക്‌​സ്’ പോ​സ്റ്റി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണി​ത്. ബ്ലൂ​ബെ​റി ഹി​ൽ​സി​ലെ 3.28 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് 135 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തോ​ടെ പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത (പി.​പി.​പി) മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ 11,000ത്തി​ല​ധി​കം നേ​രി​ട്ടും അ​ല്ലാ​തെ​യു​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഐ.​ടി, ഫി​ൻ​ടെ​ക്, മ​റൈ​ൻ​ടെ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഗ്രേ​ഡ് എ ​ഓ​ഫി​സ് സ്ഥ​ലം, ആ​ധു​നി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ല​ഗ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ലേ ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ടെ​ക്നോ​ള​ജി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വും. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ഡി.​പി​യി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു ക്ല​സ്റ്റ​ർ മാ​ത്രം ഏ​ക​ദേ​ശം 5.5 ശ​ത​മാ​നം സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന​പ്പു​റം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ഐ.​ടി വ​ള​ർ​ച്ച വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പു​തി​യ ടെ​ക്നോ പാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു വ​ഹി​ക്കും. സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഗോ​ള സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ തീ​ര​ദേ​ശ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​വും ന​ട​പ്പാ​വു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

