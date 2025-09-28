Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    28 Sept 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    28 Sept 2025 9:25 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ്
    മം​ഗ​ളൂ​രു: പൂ​ജ ഉ​ത്സ​വ അ​വ​ധി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നും മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും: ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 06257 - യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​ൻ - മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​രാ​ത്രി 11.55 ന് ​യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ11.15​ന് മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 06258 - മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​ൻ - യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ഉ​ച്ച 2.35ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ന്ന് രാ​ത്രി 11.30ന് ​യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. ര​ണ്ട് എ.​സി ടു-​ട​യ​ർ, മൂ​ന്ന് എ.​സി ത്രീ-​ട​യ​ർ, 11 സ്ലീ​പ്പ​ർ ക്ലാ​സ്, നാ​ല് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സ്, ര​ണ്ട് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സ് ല​ഗേ​ജ്-​കം-​ബ്രേ​ക്ക് വാ​ൻ, ഡി​സേ​ബ്ൾ​ഡ്- എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കോ​ച്ചു​ക​ൾ.

