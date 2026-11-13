മംഗളൂരു വിമാനത്താവളം ടെർമിനൽ വികസനം തുടങ്ങി

മംഗളൂരു വിമാനത്താവളം ടെർമിനൽ വികസനം തുടങ്ങിtext_fields
മംഗളൂരു: മംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ സംയോജിത ടെർമിനലിന്റെ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, 2029 അവസാനത്തോടെ വാർഷിക യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി 2.5 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 5.2 ദശലക്ഷമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള ടെർമിനലിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് 27,100 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും വർധിച്ചുവരുന്ന യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള 48,574 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സൗകര്യം പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിപുലീകരണം.
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിമാനത്താവളം റെക്കോർഡ് 2.55 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ടെർമിനൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രതിവർഷം ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷം യാത്രക്കാർ എന്ന ലക്ഷ്യം കടന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 42 ശതമാനം വർധിച്ചു, 2022-23 ൽ ഇത് 1.79 ദശലക്ഷമായിരുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം ഒമ്പത് ശതമാനം വാർഷിക കോമ്പൗണ്ട് നിരക്കിൽ വളരുമെന്നും 2030-31 ആകുമ്പോഴേക്കും നാല് ദശലക്ഷം കടക്കുമെന്നും വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷാ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന പൊതു കാഴ്ച ഗാലറി, വിമാനത്താവളത്തിനും ഗുരുപുര നദീതടത്തിനും അഭിമുഖമായി തുറസ്സായ വിനോദ മേഖല എന്നിവയും പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ കെട്ടിടവും നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 800-ലധികം വാഹനങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ്, ഓഫിസ് സ്ഥലം, യാത്രക്കാർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണ പാനീയ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, വിനോദ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ട്രാവലേറ്ററുകളും ബഗ്ഗി സേവനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രത്യേക കാൽനട പാലം വഴിയാണ് കെട്ടിടം ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്.