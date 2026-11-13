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    മംഗളൂരു വിമാനത്താവളം ടെർമിനൽ വികസനം തുടങ്ങി

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    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ശേ​ഷി 2.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 5.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ല​ക്ഷ്യം
    മംഗളൂരു വിമാനത്താവളം ടെർമിനൽ വികസനം തുടങ്ങി
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ സം​യോ​ജി​ത ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ന്റെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു, 2029 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി 2.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 5.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​മാ​യി വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് 27,100 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ബി​ൽ​റ്റ്-​അ​പ്പ് ഏ​രി​യ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള 48,574 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ സൗ​ക​ര്യം പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം.

    2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് 2.55 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ഇ​ത് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം ക​ട​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 42 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു, 2022-23 ൽ ​ഇ​ത് 1.79 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​നം വാ​ർ​ഷി​ക കോ​മ്പൗ​ണ്ട് നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ള​രു​മെ​ന്നും 2030-31 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷാ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പൊ​തു കാ​ഴ്ച ഗാ​ല​റി, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നും ഗു​രു​പു​ര ന​ദീ​ത​ട​ത്തി​നും അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി തു​റ​സ്സാ​യ വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക മ​ൾ​ട്ടി​ഫ​ങ്ഷ​ണ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​വും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 800-ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ൾ​ട്ടി ലെ​വ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്, ഓ​ഫി​സ് സ്ഥ​ലം, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ പാ​നീ​യ ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ട്രാ​വ​ലേ​റ്റ​റു​ക​ളും ബ​ഗ്ഗി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ൽ​ന​ട പാ​ലം വ​ഴി​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം ടെ​ർ​മി​ന​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Mangalore Airport terminal expansion begins
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