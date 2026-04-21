    date_range 21 April 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 9:22 AM IST

    2011ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മണ്ഡലപുനർനിർണയം; ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജ​ന​സം​ഖ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ​യും മ​റ്റ് ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ശി​ക്ഷി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ.

    മൈ​സൂ​രു, ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​തി​ര​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നെ മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ര്‍ നി​ർ​ണ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പു​തി​യ സെ​ൻ​സ​സ് പ്ര​കാ​രം ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​സ്തൃ​തി​യും പോ​പ്പു​ലേ​ഷ​ന്‍ ഡൈ​നാ​മി​ക്സും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ വാ​ദി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ല​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് എ​തി​ര്‍ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജ​ന​ന നി​യ​ന്ത്രം പൂ​ര്‍ണ തോ​തി​ല്‍ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ങ്കി​ല്‍ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ മു​ന്‍പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. 2011ലെ ​സെ​ൻ​സ​സ് ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ മാ​ത്രം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ പു​ന​ർ​വി​ന്യാ​സം ചെ​യ്താ​ൽ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ല​ഭി​ക്കും.

    ഇ​ത് ക​ര്‍ണാ​ട​ക​ക്ക് ക​ടു​ത്ത അ​നീ​തി നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ ബി​ല്ലി​നെ ബി.​ജെ.​പി ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

