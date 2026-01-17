Begin typing your search above and press return to search.
    ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​യാ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ചു

    ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​യാ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ചു
    രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണൻ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പു​ത്തി​ഗെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ബം​ഗ​ലെ​യി​ൽ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ് തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഒ​രാ​ളെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​ത്തി​ഗെ​യി​ലെ ജ​ന​പ്പ ഗൗ​ഡ​യു​ടെ മ​ക​ൻ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് (38) ഏ​ക​ദേ​ശം 30 അ​ടി താ​ഴ്ച​യു​ള്ള കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ് കി​ണ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 20 അ​ടി താ​ഴ്ച​യു​ള്ള തു​ര​ങ്ക​ത്തി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ന്നി​യ​ത്.

    നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ടെ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ർ വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ത്തി​യ കാ​ർ​ക്ക​ള ഫ​യ​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡ് ചീ​ഫ് ഓ​ഫി​സ​ർ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​യ് മൂ​ല്യ​യും രൂ​പേ​ഷും കി​ണ​റ്റി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി, സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ നി​ത്യാ​ന​ന്ദ​യും ബ​സ​വ​രാ​ജും മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പു​ത്തി​ഗെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ഗേ​രി ദി​നേ​ശ് കു​മാ​റും മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​വീ​ൺ ഷെ​ട്ടി​യും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

