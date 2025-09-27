Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎ​ട്ട്...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:38 AM IST

    എ​ട്ട് വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ന്ന യു​വാ​വി​ന് വ​ധ​ശി​ക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    ബെ​ള​ഗാ​വി സെഷൻസ് ജ​ഡ്ജി സി.​എം. പു​ഷ്പ​ല​ത​യു​ടേ​താ​ണ് വി​ധി
    rao sab
    cancel
    camera_alt

    റാ​വു സാ​ബ്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ള​ഗാ​വി ജി​ല്ല​യി​ലെ റാ​യ്ബാ​ഗ് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ എ​ട്ട് വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ. റാ​യ്ബാ​ഗി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​തേ​ഷ് റാ​വു​സാ​ബ് മി​ർ​ജി​ക്കാ​ണ് (28) ജ​ഡ്ജി സി.​എം. പു​ഷ്പ​ല​ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. 45,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. 2019 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ സം​ഭ​വം. ഇ​ര ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​തി ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    തെ​ളി​വ് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ മൃ​ത​ദേ​ഹം കി​ണ​റ്റി​ൽ ത​ള്ളി. 20 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു പാ​റ സാ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​യ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് കെ​ട്ടി​യി​ട്ടാ​ണ് കി​ണ​റ്റി​ൽ ത​ള്ളി​യ​ത്. ഏ​റെ വൈ​കി​യി​ട്ടും മ​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​ത്ത വി​വ​രം ഇ​ര​യു​ടെ അ​മ്മ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​ഡ്ജി പു​ഷ്പ​ല​ത

    തി​ര​ച്ചി​ലി​നി​ടെ ചോ​ക്ല​റ്റ് വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം കു​ട്ടി പോ​യ​താ​യി ക​ട​യു​ട​മ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ര​യു​ടെ പി​താ​വ് കു​ഡൂ​ച്ചി പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജെ.​എ​സ്. ഉ​പ്പ​ർ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ എ​ൻ. മ​ഹേ​ഷ്, കെ.​എ​സ്. ഹ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. 20 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും 106 രേ​ഖ​ക​ളും 22 വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ജ​ഡ്ജി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ എ​ൽ.​വി. പാ​ട്ടീ​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death Sentencemetrorape and murderCrime
    News Summary - Man faces death sentence after court finds him guilty of rape and murder
    Similar News
    Next Story
    X