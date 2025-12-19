Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപാലക്കാട്ടുനിന്ന്​ ഏഴ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 7:46 AM IST

    പാലക്കാട്ടുനിന്ന്​ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളുമായി കടന്നയാൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സാഹസികമായി പിടികൂടിയത് ഓൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളൂരു പ്രവർത്തകർ
    പാലക്കാട്ടുനിന്ന്​ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളുമായി കടന്നയാൾ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അസം സ്വദേശിയായ റജുവാനെ ഓൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി. പ്രവർത്തകർ കേരള പൊലീസിന് കൈമാറുന്നു

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: പാലക്കാട്ടുനിന്ന്​ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളുമായി കടന്ന അസം സ്വദേശിയെ സാഹസികമായി പിടികൂടി ഓൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളൂരു പ്രവർത്തകർ. റജുവാൻ എന്ന യുവാവിനെയാണ്​ ബംഗളൂരു എസ്.എം.വി.ടി. റെയിൽവേ സ്​റ്റേഷനിൽ നിന്ന്​ മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടികൂടിയത്​. പാലക്കാട് സൗത്ത് പൊലീസ് സ്​റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വീട്ടിൽനിന്നാണ്​ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചത്​.

    പാലക്കാട് സൗത്ത് പൊലീസ് വിവരം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.കെ. നൗഷാദിനെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വർക്കും കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും വഴി തിരച്ചിൽ നടത്തി.

    ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10.30ന് ട്രെയിനിൽ അസമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങവെയാണ് മെജസ്റ്റിക് ഏരിയ എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി. പ്രവർത്തകരായ അബ്ദുൽ റസാഖ്, സയീദ്, കെ. നൗഷാദ്, നെവീം തുടങ്ങിയ സംഘം പ്രതിയെ സാഹസികമായി പിടിച്ചത്. തുടർന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സെന്‍ററില്‍ കൊണ്ടുവന്ന്​ കേരള പൊലീസിന് കൈമാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:smugglingMan ArrestedPalakkad
    News Summary - Man arrested for smuggling goods worth Rs 7 lakh from Palakkad
    Similar News
    Next Story
    X