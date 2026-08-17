മലനാട് ടൂറിസം കോർപറേഷൻ സ്ഥാപിക്കും -മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ

മലനാട് ടൂറിസം കോർപറേഷൻ സ്ഥാപിക്കും -മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർtext_fields
മംഗളൂരു: ഇന്ത്യയിലേയും വിദേശത്തേയും വിനോദസഞ്ചാരികളെ തീരദേശ കർണാടകയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി മലനാട് ടൂറിസം കോർപറേഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ല ചുമതലയുള്ള ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ പറഞ്ഞു. മംഗളൂരു നെഹ്റു മൈതാനിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 80-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി സംസാരിക്കുകയായിന്നു മന്ത്രി. മംഗളൂരുവിലെ ജില്ലാ വെൻലോക്ക് ആശുപത്രി 100 കോടി രൂപ ചെലവിൽ വികസിപ്പിച്ച് മാതൃകാ ആശുപത്രിയാക്കും.
സർക്കാർ ആശുപത്രി ദത്തെടുക്കൽ പരിപാടിയുടെ കീഴിൽ, പിഎച്ച്സികൾക്കും സിഎച്ച്സികൾക്കും മനുഷ്യവിഭവശേഷി നൽകാൻ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അതുവഴി സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും.യുവാക്കളെ സാമൂഹിക സേവനത്തിലും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും (യുഎൽബി) ഭാരത് ജോഡോ യുവ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും
.ഈ പരിപാടിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 1000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓരോ സംഘത്തിനും 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഗ്രാന്റിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും ഖാദർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷക്ക് കർഷകർ നൽകിയ സംഭാവനകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, കാർഷിക മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖാദർ പറഞ്ഞു.
റൈത മിത്ര/ബഡവര ബന്ധു പരിപാടി പ്രകാരം, ഒരു ഹെക്ടർ വരെ ഭൂമിയുള്ള ചെറുകിട കർഷകർക്ക് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ വാടക നിരക്കിൽ 50 ശതമാനം ഇളവ് നൽകുന്നു. ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗത്തിന്റെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുവാക്കളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക ഐക്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'റൈസ് കർണാടക' കാമ്പെയ്നിലൂടെ മയക്കുമരുന്ന് രഹിതവും വിദ്വേഷ രഹിതവുമായ ഒരു കർണാടക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
'തെഗാഡ സിരി' പദ്ധതി പ്രകാരം, സർക്കാർ ഭൂമിയോട് ചേർന്നുള്ള ഭൂവുടമകളെ തേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയേറിയ മരങ്ങൾ വളർത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. മരങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ 70 ശതമാനം ഭൂവുടമകൾക്ക് ലഭിക്കും. അസി. പൊലീസ് കമീഷണർ വിജയക്രാന്തി വിവിധ സംഘങ്ങളുമായി പരേഡിന് നേതൃത്വം നൽകി. പരേഡിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് മുല്ലക്കാട് ഗവ. പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ സേവാദൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം ഒന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.എസ്ഡിഎം സ്കൂളിലെ സ്കൗട്ട്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.
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