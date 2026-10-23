Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ മരിച്ച നിലയിൽ
    cancel

    ബംഗളൂരു: മലയാളി യുവാവിനെ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കണ്ണൂർ പെരിങ്ങത്തൂർ പുല്ലൂക്കര ചാത്തു വൈദ്യർ നിലയം വീട്ടിൽ കെ.എം. സുഹാസന്‍റെ മകൻ സ്വരൂപ് (27) ആണ് മരിച്ചത്.

    രണ്ട് വർഷത്തോളമായി കോറമംഗലയിൽ പലചരക്ക് കടയിൽ ജോലിചെയ്തു വരികയായിരുന്നു സ്വരൂപ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കട തുറന്ന ശേഷം താമസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിയ സ്വരൂപ് ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞും തിരികെ എത്താതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.

    പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. സെന്‍റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയിലെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

    ആൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളൂരു പ്രവർത്തകരായ നാസർ എമിറേറ്റ്സ്, ഖാദർ സുപ്രിയ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. മാതാവ് സീമ. സഹോദരൻ സോഹിൻ.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Malayali youth found dead in Bengaluru
    Next Story
    X