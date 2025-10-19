Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബൈക്ക് അപകടം: മലയാളി...
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 11:10 AM IST

    ബൈക്ക് അപകടം: മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബൈക്ക് അപകടം: മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ഖി​ൽ

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: നഗരത്തിൽ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു. പാലക്കാട് പെരുവെമ്പ് മന്ദത്തുകാവ് ആനിക്കോട് കളത്തിൽ സി.ജി. അഖിലാണ് (29) വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ബംഗളൂരുവിൽ ജലഹള്ളിയിലാണ് അഖിലും ഭാര്യ എൻ. സുമയും താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ എസ്.ബി.ഐ കാൾസെന്ററിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അഖിൽ.

    സമീപത്തെ സ്വകാര്യ കോളജിൽ അധ്യാപികയായ ഭാര്യയെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ബൈക്ക് തെന്നിവീഴുകയായിരുന്നു. റോഡിലേക്കു വീണ അഖിലിനെ മറ്റൊരു വാഹനമിടിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സുമക്കും പരിക്കുണ്ട്. പിതാവ്: സി.എസ്. ഗജേന്ദ്രപ്രസാദ്. മാതാവ്: സുതലകുമാരി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:diedAccident NewsBike accidentBanglore
    News Summary - Malayali youth dies in bike accident
    Similar News
    Next Story
    X