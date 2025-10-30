Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സി​ങ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:17 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    വി​ഷ്ണു ഷാ​ജി

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ ക​രു​വ​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ടി. ​ഷാ​ജി-​പ്രി​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൻ വി​ഷ്ണു ഷാ​ജി​യാ​ണ് (22) മ​രി​ച്ച​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ള​ജ് നാ​ലാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ രാ​ത്രി​യാ​ണ് ചി​ക്ക​ബ​ന​വാ​ര​യി​ലെ മു​റി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വി​ക്ടോ​റി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ: അ​ല​ൻ ഷാ​ജി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nursing student deathBangalore NewsMalayali student death
    News Summary - Malayali nursing student found dead in Bengaluru
    Similar News
    Next Story
    X