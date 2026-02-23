Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    23 Feb 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    23 Feb 2026 7:35 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​ത് കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ പ​ര്യ​ട​നം

    മ​ല​യാ​ളി മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​ത് കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ പ​ര്യ​ട​നം
    മ​ന്ത്രി കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജ് ത​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ലം പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി

    കു​ശ​ലാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​ർ​വ​ജ്ഞ​ന​ഗ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യും ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ട് ദി​വ​സം പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി. പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​വ​ഹ​ണം നേ​രി​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തി​യും ന​ട​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി. ലിം​ഗ​രാ​ജ​പു​ര വാ​ർ​ഡി​ൽ, ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. കെ-​റൈ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ച ബ​ന​സ്വാ​ഡി റെ​യി​ൽ​വേ അ​ടി​പ്പാ​ത​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദി​ഷ്ട സ്ഥ​ലം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    റോ​ഡു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ, ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​പ്പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മ​ന്ത്രി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. എ​ല്ലാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബ​ന​സ്വാ​ഡി, ക​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, ക​ല്യാ​ണ​ന​ഗ​ർ, ക​ച്ച​ര​ക്ക​ന​ഹ​ള്ളി, ലിം​ഗ​രാ​ജ​പു​ര, എം​എ​സ് ന​ഗ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് താ​മ​സ​ക്കാ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചി​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.ക​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ക​ല​മ്മ റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പം ബം​ഗ​ളൂ​രു വാ​ട്ട​ർ സ​പ്ലൈ ആ​ൻ​ഡ് സീ​വ​റേ​ജ് ബോ​ർ​ഡ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ജ​ല​വി​ത​ര​ണ, സീ​വേ​ജ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ മ​ന്ത്രി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. എ​ല്ലാ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​അ​വ​ശ്യ ജോ​ലി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ബ​ന​സ്വാ​ഡി ഒ.​എം.​ബി.​ആ​ർ ലേ​ഔ​ട്ടി​ലെ പെ​നി​യേ​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഏ​രി​യ, ക​ല്യാ​ണ​ന​ഗ​ർ, എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ബി.​ആ​ർ ലേ​ഔ​ട്ട്, ലിം​ഗ​രാ​ജ​പു​ര​യി​ലെ കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​സി ലേ​ഔ​ട്ട്, ക​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ എ​കെ കോ​ള​നി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള സേ​ന വി​ഹാ​ർ പ​രി​സ​രം, എം.​എ​സ് ന​ഗ​റി​ലെ ജാ​ന​കി​രാ​മ ലേ​ഔ​ട്ട്, ജ​യ് ഭാ​ര​ത് ന​ഗ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സി​സ്റ്റം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ഡോ. ​എ​സ്. കു​മാ​ർ ലേ​ഔ​ട്ടി​ലെ അ​ൺ​കൗ​ണ്ട​ഡ് ഫോ​ർ വാ​ട്ട​ർ (യു.​എ​ഫ്.​ഡ​ബ്ല്യു) പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ മ​ന്ത്രി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ജ​ല​ചോ​ർ​ച്ച നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബി​ല്ലി​ങ് സം​വി​ധാ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ക​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ഡോ. ​രാ​ജ്കു​മാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ലും സ​മീ​പ റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടും ക​രാ​റു​കാ​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ന​ന്നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, തു​റ​ന്ന ജിം​നേ​ഷ്യം, ടോ​യ്‌​ല​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​ജ​ന സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​യി ഉ​ചി​ത​മാ​യ ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പി​ങ് എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ബി.​എ), ബി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​എ​സ്.​ബി, കെ-​റൈ​ഡ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി സ​പ്ലൈ ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബെ​സ്കോം), ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​വ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (കെ.​പി.​ടി.​സി.​എ​ൽ) എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മ​ന്ത്രി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

