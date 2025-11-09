Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:58 AM IST

    ബംഗളൂരുവിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു

    ബംഗളൂരുവിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു
    ഡോ​ൺ റോ​യി​

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: സെന്റ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ വയനാട് സ്വദേശിയായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം. കൊളഗപ്പാറ റോക്ക് വാലി ഹൗസിങ് കോളനിയിലെ അച്ചാരുകുടിയിൽ ഡോൺ റോയിയാണ് (23) മരിച്ചത്. മാണ്ഡ്യ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അവസാന വർഷ ഫാം ഡി വിദ്യാർഥിയാണ്. ബംഗളൂരുവിനും മൈസൂരുവിനും ഇടയിൽ ബേലൂരിലാണ് അപകടം. അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികളുടെ സെന്റ് ഓഫ് ആയിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച. തുടർന്ന് വൈകീട്ട് ബൈക്കിൽ താമസസ്ഥലത്തേക്കു പോകുന്നതിനിടയിൽ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പിതാവ്: റോയി കുര്യാക്കോസ്. മാതാവ്: മേഴ്‌സി. സഹോദരൻ: ഡിയോൺ റോയി.

    TAGS:newsmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Malayali medical student dies in road accident in Bengaluru
