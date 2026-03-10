മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 10 March 2026 8:48 AM IST
Updated Ondate_range 10 March 2026 8:48 AM IST
മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചുtext_fields
News Summary - Malayali man dies in bike accident in Bengaluru
ബംഗളൂരു: ചൊക്ലി സ്വദേശി ബംഗളൂരുവിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. ചൊക്ലി ക്ലസ്റ്റർ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ട്രഷററും ബംഗളൂരു എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി സജീവ പ്രവർത്തകനുമായ ചൊക്ലി ഗ്രാമത്തിയിലെ തയ്യിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ധിഖ് (45) ആണ് മരിച്ചത്.
പുതുച്ചേരി യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമത്തി ജുമാ മസ്ജിദ് കമ്മറ്റി അംഗം, പള്ളൂർ സി.എച്ച് സെന്റർ ജോ. സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിയിൽ വ്യാപാരിയായിരുന്ന പരേതനായ എകരത്ത് കാസിമിന്റെയും ആയിഷയുടെയും മകനാണ്.
ഭാര്യ: നാദിറ. മകൾ: ദുഹ. സഹോദരങ്ങൾ: പരേതനായ ശമ്മാസ്, ഷംസീർ, സഫീർ (ദുബൈ). ഖബറടക്കം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഏഴിന് മണിക്ക് ഗ്രാമത്തി ജുമ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.
